Даниел Вълчев се произнесе: Вотът даде ясни сигнали

Резултатите от предсрочните парламентарни избори са били до голяма степен очаквани, но по-важен остава прочитът им. Това заяви в ефира на NOVA адвокатът и бивш вицепремиер проф. Даниел Вълчев. Според него вотът дава ясни сигнали за обществените нагласи и отхвърля широко разпространени митове за политическата пасивност на българите.

„Не е вярно това, че българите са политически апатични... Днес показахме, че се интересуваме от публичния живот“, подчерта Вълчев. Той допълни, че активността се повишава, когато има ясни каузи и личности, които ги представляват. По думите му резултатите показват още, че избирателите „не са толкова лесно податливи на политическа манипулация“, като даде пример с формации, разчитали на твърд и нишов вот, но останали извън парламента.

Вълчев открои като водещи теми за избирателите корупцията и доходите. Според него те изискват отговорно управление: „Българите категорично казаха, че искат повече ред и повече предвидимост“. Той обърна внимание и на силния резултат на “Прогресивна България” като първа политическа сила, която „взима повече, отколкото трите следващи взети заедно“, което според него представлява ясен обществен мандат.

Проф. Вълчев изрази умерен оптимизъм за възможни промени. Според него комбинацията от ясен изборен резултат, готовност за подкрепа от политически сили и ролята на държавния глава може да се окаже решаваща.

