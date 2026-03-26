Борисов обеща нещо голямо на Лом

"Някои си мислят за 121 гласа - няма да стане, след изборите ще трябва да говорим". Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви в Лом.

Според него след изборите ще бъде необходим диалог между партиите. Изказването си направи пред медии в крайдунавския град, където инспектира обновената спортна зала".

„Някои казват: "Ако нямам 121, няма да управлявам“. Както Айше викала: „А дано, ама надали““, коментира Борисов.

По думите му ГЕРБ ще се фокусира върху конкретни политики и надграждане, без да влиза в излишни конфликти. „Казваме какво ще надградим, и ако някой не ме обиди, не се интересувам от другите партии какво говорят. Защото хората ще кажат: само пари харчим, а не правите нищо“, заяви той.

Борисов подчерта, че при редовно правителство не би се стигнало до рязкото повишаване на цените и посочи, че в момента администрацията не функционира ефективно. Той призова за повече политическа консолидация, за да се избегнат икономически щети.

„Да се опитаме в България да сме консолидирани и да избегнем огромните щети, които ще дойдат. Политиканстването няма да помогне, чегъртането, което правят, само ще създаде враждебност, но цените растат“, подчерта той.

Борисов благодари на министър Трайков, за признанието, че направеният от ГЕРБ "Балкански поток" е спечелил половин милиард миналата година.

Лидерът на ГЕРБ пое и ангажимент да съдейства за инвестиция, която да открие около 500 работни места в Лом, след искане на местната структура на партията.



Борисов коментира и реализирани проекти в региона, като подчерта, че поетите ангажименти са изпълнени. „Бях обещал на кмета – нямаме неизпълнено обещание. Да спортуват и да се радват, какво остава – плувният комплекс ли?“, попита той.

Сериозен акцент в изказването му беше състоянието на пътната инфраструктура.

„Как не ги е срам от чужденците, от тираджиите, които минават. Яма до яма е по селата. Всичко, което сме правили, тази една година това се работи. Виждате, всичко друго е спряно“, заяви Борисов.

Той даде и конкретен пример от пътя към Видин: „Казах на владиката всяка сутрин да се моли за хората, които пътуват. Сега видях как два тира като се разминаваха и се пипнаха. Ями, не дупки. Само Софийското околовръстно на Терзиев може да се конкурира с пътя до Видин. Ако отидеш на Южната дъга, е друго. Където сме пипнали ние, е друго“.

Борисов припомни, че по време на управлението на ГЕРБ са реализирани ключови инфраструктурни проекти като втория мост при Видин, както и че има инвеститор за тунела под Петрохан: "Но ние само за избори говорим. 12-130 милиона евро пак ще отидат."

Той изрази недоумение от проблемите с водоснабдяването в региона: „Лом е на Дунава и да няма вода“, възмути се Борисов, но изтъкна, че след изборите приоритет е завод за тежка металургия в Лом – най-голямата инвестиция в региона с 500 работни места и заплати от 1500 евро.

“Проектът ще използва екологични технологии, а държавата ще осигури 15 км газопровод от станция „Расово“. При доверие на 19 април започваме веднага”, подчерта лидерът на партия ГЕРБ.

