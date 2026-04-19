Експерти назоваха големия губещ на изборите

Коментар след първите резултати от изборите направиха журналистът Емилия Милчева, социологът Първан Симеонов, журналистът Бойко Станкушев, политологът Росен Стоянов и политологът Стойчо Стойчев в изборното студио на NOVA.

Първан Симеонов каза, че трябва да се изчакат резултатите от всички секции, за да се говори дали ще има пълно мнозинство на Румен Радев в парламента или по-малък брой депутати.

Емилия Милчева каза, че две неща правят впечатление – „безусловната победа на Румен Радев и невероятният крах на ГЕРБ”. Според нея това е необратим процес, но зависи и от бъдещите действия на Борисов, като например избор на нови членове на ВСС. Журналистът допълни, че работата на МВР е резултатна.

Стойчо Стойчев каза, че най-голямата щета е за „Възраждане”, а при ГЕРБ отливът на избиратели е съществен.

Росен Стоянов подчерта, че победата на Радев е безспорна. Той допълни, че не смята, че лидерът на „Прогресивна България” ще бъде толкова самодоволен.

Бойко Станкушев заяви, че е важно как и защо Румен Радев е спечелил и дали ще изпълни обещанията си. Също така е от значение дали ще има "патерица" в управлението, а също така дали ще бъде извършена съдебната реформа, допълни той.

