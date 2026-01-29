Драма на пазара на коли у нас!

Автомобилите втора ръка тръгват надолу или държат цени отпреди година-две, а търсенето им намалява значително. Това показа проверка на „Телеграф“ в най-голямата борса за употребявани коли в пловдивското село Труд.

Еврото влияе на пазара, цените се изравняват с тези в Европейски съюз, признаха автотърговци.

Все повече българи предпочитат сами да пътуват в Западна Европа и да си докарват автомобилите оттам на собствен ход, което е един от факторите за промяната на пазара у нас. Вече има също редица фирми, които предлагат услуга за докарване на автомобил с автовоз от чужбина. Стойността на колите втора ръка в евро също се уеднаквява.

Печалба

„Можеше преди години да купиш от Италия или Германия кола и тук да й сложиш двойна цена. Сега нещата не стоят по този начин. Печалбата е сведена до минимум. Има и много коли на пазара, конкуренция“, призна пред „Телеграф“ собственик на една от големите автокъщи в село Труд.

Съществено влияние оказва и намалението на ценовите разлики между различните държави в еврозоната. „Интерес има от гърци и румънци, които предпочитат да пазаруват употребявани автомобили от нашите автокъщи. Но и те сравняват и като види, че същият автомобил в евро в Италия и по-евтин, поръчва си оттам, а нашият залежава“, коментира продавач на коли.

С влизането на еврото се очаква договорите за лизинг да станат по-изгодни заради отпадането на досегашната допълнителна премия за валутен риск, което ще раздвижи пазара, както и цените леко ще паднат, прогнозират още търговци.

Разлика

Проверка на „Телеграф“ показа, че има разлики към момента в цените, които ще се изравнят до първите летни месеци. Например един от търсените модели Mazda CX-5 произведен през ноември 2017 г.

С дизелов двигател и евростандарт Евро 6 у нас се продава втора употреба, нов внос от първи собственик за 18 000 евро.

Абсолютно същият автомобил на сходни километри пробег в автокъщите в Хърватия, която преди нас влезе в еврозоната, в момента е на цена около 15 000 евро. Разликата от 3000 евро не е малка и не може да бъде оправдана с разходите за транспорт от Италия, тъй като Хърватия е по-близо от България, категорични са автоексперти.

Лизинг

Всеобщото мнение на продавачите на коли е, че българинът търси евтина, но здрава и ако е възможно, сравнително нова кола. Най-предпочитани са модели на около 10 години, на цени между 10 000 и 15 000 евро. По възможност да са с поне 6 месечна гаранция и лизинг без оскъпяване, показа проверка на „Телеграф“.

Желанията са да бъдат произведени след 2015 г. и на малко километри, обясниха търговците. Наред с това търсенето е по-голямо при по-старите модели заради схващането при повечето клиенти, че новите са с по-малки и не чак така надеждни двигатели.

Дизелите започват да отстъпват на бензиновите автомобили поради страх у мнозина, че с еконормите, които постоянно се въвеждат в ЕС, скоро няма да могат да ги ползват, а хората ги купуват за поне 5-годишна експлоатация.

„Българинът си обича дизела, но започна да купува и бензинови доста повече в сравнение с предишни години. Електрически и хибридни модели почти не се търсят все още ако не са нови, а употребявани. Може би с някои изключения като колите „Тесла“, но не е така съществено за пазара“, разясни собственик на голяма автокъща за коли внос от Нидерландия и Франция.

Пo-гoлямo пpeдлaгaнe нa пaзapa на електрички и хибриди се очаква след 3-4 години, и то на доста пo-ниcки цeни, прогнозират търговците. От автокъщите в село Труд са категорични, че поне до средата на годината ценовите нива ще се запазят, но след това може да се очаква и лек спад.

Търговците против регистрация преди сделка

Идеята новият внос автомобили да бъдат регистрирани и така да се пускат в продажба не се възприема от автотърговците. Според тях това не само че ще оскъпи крайната цена, която ще е за сметка на купувачите, но и рискува да съсипе бизнеса им.

„Каква ми е ползата да внеса един автовоз и да отида в КАТ или да регистрирам примерно днес 20 коли.

Утре идвате да си купите кола и пак трябва да я прехвърлите. Тези разходи са минимум 300 лева“, коментира продавач от село Труд.

Негов колега предлага с опадането на номера на двигателя в талона, да отпадне и прехвърлянето при нотариус. „Това е излишна бюрокрация, която в Европа отсъства. А нали сме Шенген, еврозона, Евросъюз. Защо да пълним гуши на нотариуси?“, недоумява търговецът.





