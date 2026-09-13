Строител в София фалира. Десетки са в паника
Сградата все още е на Акт 15
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Сградата все още е на Акт 15
Само преди два месеца Лугнер се ожени за шестата си съпруга
Жестокото убийство е станало в центъра на село
През 1956 г. мълния е паднала в съседния двор и убила на място строителя, който изпичал тухлите за градежа
Властите в Тайван арестуваха строителя на 17-етажната сграда, която се срути в събота при земетресение в жилищния комплекс в Тайнан. Най-малко 39 душ...
При нелеп пътен инцидент загина 79-годишна жена в гоцеделчевското село Мусомища. Трагедията станала в сряда около 19:30 часа на улица в селището. 55-...
Полицията издирва убиеца от магистрала "Струма" под дърво и камък. Униформените са завардили границата с Гърция, претърсват села и паланки между Санда...
Властите в Атина разследват гръцки граждани с изключително големи сметки в женевски банки. За тях има съмнения, че са укрили данъци, а приходите им са...
София. Името на компанията, която ще изгражда българския участък от газопровода "Южен поток", ще стане ясно до края на декември, съобщиха за "Стандарт...
Събират дарения, за да върнат тленните му останки в родината
Бизнесменът от години уреждал палачите си на работа
Мъжът е баща на зам.-кмета на Горна Оряховица Деница Коева