Разкриха най-крупния обир на злато у нас

Разкриха грабеж на златарско ателие в София, при който са откраднати близо 1,8 килограма златни бижута на стойност около 340 000 лева. Престъплението е извършено на 15 май миналата година от трима маскирани мъже. Задържаните са на 21, 25 и 34 години. Двама от тях са осъждани.

По данни на СДВР извършителите действали организирано, използвали краден автомобил, с който пристигнали на мястото. След грабежа го запалили, за да прикрият следите си. Двама от тях разбили витрините и отнели златните накити, докато третият осигурявал отстъплението.

„Общото количество на отнетите бижута, представляващи различни по вид златни накити от 14-каратово злато, с различни камъни, които са инкрустирани, е на стойност над 340 хил. лв. Те са в количество близо 1800 гр.”, заяви зам. - градският прокурор на София Десислава Петрова.

„Използвани са всички оперативни способи, включително специални разузнавателни средства, за да бъдат събрани достатъчно доказателства“, заяви главен комисар Любомир Николов от СДВР. Разследването показва, че мотив за грабежа са големи парични дългове на обвиняемите, които трябвало да се изплатят в кратки срокове.

Те са задържани за срок до 72 часа, а прокуратурата е внесла искания за постоянен арест. За престъплението се предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода и конфискация на част от имуществото.

