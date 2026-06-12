Имотен бисер до София. Евтини къщи в разкошно село
Как Цацаровци тихо се превръща в новото бягство от града
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Как Цацаровци тихо се превръща в новото бягство от града
Апелативният съд върна делото заради недостатъчни мотиви
Цената на луксозните къщи мина 700 000 евро
Георги Младенов трансформира село Лозен
Това са Пряпорец, Руманя, Подслон, Лозен и Остра могила
Елате тук, ако сте минали през премеждие, зове звездата на БНТ
Чавдар Бояджиев бе закопчан през уикенда за убийството на двама свои приятели
За престъплението е задържан 34-годишният Чавдар Бояджиев
В дъното са секс и пари
Кървави признания, масови протести в Лозен
Двете жертви и извършителят са се познавали отдавна
В случая с убийствата край Лозен има брутална некомпетентност и немарливост
Ще бъда безкомпромисен, увери главният прокурор
Отказан заем отприщил гнева на убиеца
Случаят е отпреди година, мъжът е с висяща присъда
В основата и на двете убийства стоят пари
34-годишният мъж е криминално проявен за подобно престъпление
Вече има арестуван по случая
Тя е била обявена за издирване вчера
9-годишно дете бе блъснато на пешеходна пътека в село Лозен във вторник вечерта