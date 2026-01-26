Две жестоки убийства за една нощ край Варна, двама са задържани

Двама мъже са задържани като заподозрени за извършването на две отделни убийства, станали в рамките на часове във Варна и в района на село Кичево, съобщи на пресконференция окръжният прокурор на Варна Красимир Конов. По думите му двата случая нямат нищо общо помежду си, но и двете престъпления са извършени по особено жесток и мъчителен за жертвите начин.

Първото убийство е извършено през нощта на 24 януари във Варна. Задържан е 42-годишен мъж, син на жертвата – 65-годишна жена. Прокурор Конов съобщи, че заподозреният има психическо заболяване – параноидна шизофрения, като предстои да бъде разгледана мярката му за неотклонение. Мъжът ще бъде настанен в специализирано здравно заведение, където ще бъде извършено освидетелстване на психическото му състояние.

Второто убийство е станало около 6:00 часа на 25 януари в землището на село Кичево. Събраните до момента доказателства сочат, че престъплението е умишлено, уточни Конов. Жертвата е 50-годишен мъж, а задържаният за убийството е на 36 години. Двамата са се познавали, като отношенията им са били между наемател и собственик, а мотивите за престъплението тепърва ще се изясняват.

Директорът на полицията във Варна старши комисар Красен Торимацов съобщи, че и двете убийства са извършени с нож. По думите му в момента се извършва претърсване на дълбок кладенец в имот в землището между селата Кичево и Осеново, където се търсят веществени доказателства. Според Торимацов има данни, че второто престъпление е било предварително планирано.

