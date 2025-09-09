Нова трагедия с АТВ! Загина дете

Непълнолетно дете загина след падане от АТВ в дряновското село Пейна, Габровска област.

Инцидентът е станал във вторник след обяд около 15 часа. На място се извършват огледи, казаха от Областната дирекция на МВР – Габрово.

В момента на трагедията придружителите на детето са превозвали дърва с помощта на същото превозно средство.

По време на извършване на дейността машината се преобърнала, а детето е паднало от нея. То е било затиснато от превозното средство и починало на място.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com