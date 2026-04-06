Удар по наркомрежа с оръжия и плантации! Шестима арестувани в Испания

Испанската Гражданска гвардия нанесе мощен удар по организирана престъпна група за трафик на наркотици в Алмерия, като арестува шестима души и разкри мащабна схема за производство и разпространение на дрога. Операцията с кодово име „Палмерас“ разкри не само значителни количества наркотици, но и наличието на въоръжена структура, свързана с стрелба от февруари.

Акцията е резултат от продължително разследване и координирани действия на службите. Случаят подчертава високата степен на организираност и опасност на групата.

При операцията са иззети 530 килограма хашиш, 1400 растения марихуана и количества кокаин, както и две лодки, използвани за транспортиране на наркотиците. Открити са още шест огнестрелни оръжия и 15 000 евро в брой, което показва мащаба на дейността и ресурсите на групата. Задържаните са обвинени в престъпления срещу общественото здраве, участие в престъпна организация и незаконно притежание на оръжие.

Разследването започва още през септември 2025 година, след като властите засичат разтоварване на наркотична пратка от лодка край Алмерия. Проследяването на каналите и начина на действие води до първи арест и разкриване на склад, в който са открити хашиш, гориво и част от оръжията. Това дава начало на по-мащабни действия срещу мрежата.

Впоследствие са извършени обиски в още четири имота, при които са задържани останалите членове на групата и е разкрита плантация за марихуана. В хода на операцията разследващите успяват да свържат организацията и с стрелба, извършена на 4 февруари тази година, като е установен извършителят.

Всички задържани са предадени на съд, а властите подчертават, че операцията е предотвратила по-нататъшно разрастване на престъпната дейност и възможни нови инциденти.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com