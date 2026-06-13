Удар по наркомрежа с оръжия и плантации! Шестима арестувани в Испания
530 кг хашиш, автомати и лодки иззети при акция след стрелба в Алмерия
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530 кг хашиш, автомати и лодки иззети при акция след стрелба в Алмерия
Американското посолство в София поздравява българските, американските и испанските правоохранителни органи за успешната операция срещу международна на...