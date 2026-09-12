Държавата да пази фермерите от суша и наводнения, настоя президентът
Това заяви Илияна Йотова на откриването на XIV Национален събор на овцевъдите в България
Следете всички новини, анализи и коментари за Лясковец. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Това заяви Илияна Йотова на откриването на XIV Национален събор на овцевъдите в България
На място са криминалисти от полицията в Горна Оряховица
Предстои да се установи причината за пожара
От сатанинска музика се оплаква местен свещеник
Можем да имаме успех като нация, само когато имаме обща цел и единство на усилията, каза президентът в Лясковец
Агроминистърът Десислава Танева разпореди инспекции, за да се върне доверието
Делото срещу стрелеца от Лясковец отново е в ход. Мъжът, който застреля баретата Емил Шарков на 14 март 2014 г., ще се изправи пред Апелативния съд въ...
Стрелецът от Лясковец Петко Петров, който преди две години уби баретата Емил Шарков, бе осъден на доживотен затвор. Сега очаква още две инстанции да п...
Стрелецът Петко Петков от Лясковец няма психическо разстройство. Това потвърди майка му Стефанка Савова пред бТВ и изтъкна, че не иска да го обвинява...
Стрелецът от Лясковец Петко Петков получи затвор без право на замяна. Това реши съдът във Велико Търново. Мъжът бе признат за виновен за убийството н...
Петко Петков от Лясковец, който застреля командоса Емил Шарков и рани негови колеги, няма съзнание за вина и не се разкайва за стореното. Това заяви а...
Великотърновският окръжен съд трябва да се произнесе днес по делото срещу стрелеца от Лясковец. Петко Петков е обвинен в умишленото убийство на спецпо...
От днес започва нов cъдeбeн мapaтoн пo дeлoтo cpeщy 54-годишния cтpeлeц oт Ляcкoвeц Пeткo Пeткoв. Припомняме, че нa 14 мapт м.г., бapикaдиpaн в дoмa...
Продължава разглеждането във великотърновския окръжен съд на делото срещу стрелеца от Лясковец – Петко Петков. Магистратите ще заседават четири дни по...
Горан Брегович и оркестърът му за сватби и погребения ще участват в първия по рода си у нас събор, наречен "Скариада". Край Петропавловския манастир н...
Днес Окръжния съд във Велико Търново ще гледа при закрити врата делото срещу стрелеца от Лясковец Петко Петков. Той е подсъдим за умишлено убийство на...
380 000 лева е стойността на гражданския иск на роднините на убития спецполицай Емил Шарков, стана ясно на първото съдебно заседание, на което беше да...
„Напълно съм невинен и ще го докажа". Това заяви на влизане в съдебната зала подсъдимият Петко Петков. Процесът за убийството на командоса Емил Шарков...
Великотърновският Окръжен съд ще даде ход на делото срещу стрелеца от Лясковец Петко Петков. Срещу него са повдигнати няколко обвинения. На 14 март т...
Новият вътрешен министър Румяна Бъчварова и главният секретар на МВР Георги Костов пристигнха в Лясковец за откриването на паметната плоча на убития б...