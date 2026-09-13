Празникът на буквите изпълни жълтите павета в София (НА ЖИВО)
Шествието премина от Президентството до Народната библиотека и храм-паметника „Св. Александър Невски“
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Шествието премина от Президентството до Народната библиотека и храм-паметника „Св. Александър Невски“
София. 116 хил. лв. ще бъдат осигурени за Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий" за разплащане на най-неотложните текущи разходи, реши прав...
София. Правителството отне от Министерството на отбраната управлението върху два имота и го предостави на Министерството на културата на заседанието н...