Ранно пенсиониране? Кой плаща сметката
Под знака на сложни правила
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Под знака на сложни правила
Как стоят нещата тази година с данъчните облекчения и доходите
До 1 юни 2026 г. работодателите имат ангажимент да оформят трудовите книжки на своите #работници и служители и да им ги върнат
От 1 април 2025 г. за всеки месец недостигащ стаж хората дължат по 213,25 лв.
Добрата работа на експертите на НОИ в предотвратяване на измами продължава
Средният брой на пенсионерите за 2026 г. се очаква да нарасне до около 2 066 700 лица
Възрастните хора в Разград са най-бедните у нас
16 студенти представиха реални бизнес проекти на финала на стажантската програма на Лидл България
Ясна е възрастта за пенсия, ако нямате стаж
Каква е причината?
15 нови участници се включват в платената стажантска програма Summer’s Cool 2025, част от глобалната инициатива Nestlé Needs YOUth
НОИ обяви важно решение
ДПС Ново Начало чака отговор от министър Гуцанов
Какво показват последните данни
Експертите обаче напомнят, че сегашните трудови книжки трябва да се пазят
Остава разликата в парите между мъже и жени
Общо пенсия за стаж и възраст получават близо 1,49 млн. пенсионери у нас
Един от начините да демонстрирате стойността си е да разделите по-големите проекти на по-малки части
Става дума за промяна на броя търсещи да увеличат трудовия си стаж чрез покупка на такъв