Бащата на Сияна със скандални разкрития

Николай Попов, бащата на загиналата в катастрофа Сияна направи изумителни разкрития пред bTV.

Публична тайна за всички адвокати и вещи лица е, че те са изключително близки. Много ми е ясно, че можем да съсипем делото, когато той си направи отвод. Но той ще е предварително планиран от него и адв. Явор Нотев, каза той.

"Сега да ви разкажа как пиенето на кафе в Съдебната система, защото това е най-големия скандал в последните 20 години. Скандалът "Карапетков" и пиенето на кафе. Всеки беше съсредоточен да гледа прокуратурата и след това съда, но никой не се замисли какво се случи с вещите лица и единствения, който обърна внимание е министър Георги Георгиев и той насочи вниманието ми.

Г-н Карапетков каза, че колегите му искали да стачкуват и той ги е спрял, защото министъра е искал да има закон за регулация на вещите лица и отношенията им.

Този господин е властелин на всички вещи лица и иска да се вкара закон, с който той да ги обучава и изпитва. Водачът казва, че е извършил маневра с волана. Г-н Карапетков не е изследвал това, а казва, че проблемът е бил със спирачките.

Г-н Карапетков няма работа да пие кафе с моя адвокат или с адв. Нотев. Питал го знаете ли, че от другата страна ще ми поискат отвод", разказа той.

"Този шофьор искаше да се признае за виновен и щяха да ми спестят всички детайли от убийството на детето ми и как са му извадени очите. Моите сълзи са истински, а не тези на Карапетков", обясни опечаленият баща.

Николай Попов разкрива, че Христо Узунов е трябвало да направи експертиза, за която е бил притиснат от Карапетков тя да бъде изготвена в полза на адв. Нотев.

Той прочете и съобщението, което е получил:

"Имам дело, по което той лично ме притиска, за да изготвя експертиза в полза на Нотев. Имах и имам проблеми с това, че не се съобразих с него".

Карапетков наистина е голям експерт, защото съдиите не разбират тази материя. Аз съм икономист, специализирал съм социология и съм син на общи работници. Добре познавам физиката и физичните закони. Мога да споря за моралните му качества. Може да поканите г-н Местан за това дело. Да попитате г-н Узунов", обясни той.

Николай Попов очаква пълен "батак" от това дело, но обяви готовност да го изтърпи.

"Не искам да съм в това студио и под тези светлини, не си го избрах аз. Не съм жертва, но трябва да променя нещо", завърши той.





