Трагедията се повтори! Ново меле на мястото, където загина Сияна

Още един пътен инцидент на злополучната отсечка, на която загина 12-годишната Сияна.

Тир се обърна на пътя Телиш - Луковит. Тежка техника го изтегли от мястото на пътното произшествие.

Не се е получило задръстване, но е необходимо шофьорите да преминават с повишено внимание и намалена скорост.

Бащата на Сияна също съобщи за пътния инцидент. „Превишена скорост с над 20 км/ч. Инцидентът се случва по време на дъжд. Отново обърнат камион в отсечката на смъртта. Телиш - Радомирци. Всички минаваме по този отвратителен път, но не всички катастрофираме. Само пътя ли е виновен или и водачите? За хиляден път казвам: ЛИПСВА КОНТРОЛ НА ТОВАРНИЯ ТРАФИК! За скорост се снимат само леки автомобили и резултатите са налични“, пише Попов.

По думите му с него се е свързало семейство, което за малко да бъде пометено от обърнал се камион малко след тази отсечка.

