Ново 20 по делото за смъртта на Сияна

Делото за катастрофата с 12-годишната Сияна бе отложено за 17 октомври от 10:00 часа с цел събиране на допълнителни доказателства, стана ясно в края на днешното трето заседание.

Тогава ще бъдат разпитани нови двама свидетели, един нередовно призован. Освен това ще бъдат изслушани вещи лица и експертите по делото. Днес Окръжният съд в Плевен изслуша бабата и лелята на детето, както и свидетели - полицай, лекар и вещи лица. Подсъдимият не е давал обяснения.

Сияна загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Бяла – Ботевград. Катастрофата стана между тежкотоварен камион и лек автомобил, зад волана на който е бил дядото на детето. В Окръжен съд - Плевен се гледа делото за пътнотранспортното произшествие, а обвиняем е шофьорът на камиона. На последното заседание в края на юли бяха разпитани шестима свидетели.

Установено е, че е шофирал със скорост от около 83 км/ч, при разрешена 70 км/ч за този пътен участък. Условията били дъжд, мокър асфалт, зона на завой, неравна пътна настилка, а заради това прикаченото полуремарке навлязло в насрещната пътна лента.

В нея се движел лекият автомобил, в който пътували 12-годишната Сияна и нейната баба, а шофирал пострадалият дядо на момичето. Шофьорът на автомобила предприел аварийно спиране, за да не се удари в ремаркето, но въпреки това, настъпил удар, който бил челен за лекия автомобил. При катастрофата малката Сияна загуби живота си, а бяха причинени телесни повреди на дядото.

Подсъдимият е с множество нарушения на пътя, като е наказван няколко пъти за престъпления по транспорта, с лишаване от право да управлява МПС. Той е с мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Смъртта на Сияна предизвика вълна от протести и реакции на държавата. Делото беше отложено последният път, в края на юли, с цел събиране на още доказателства.

„Сигналите до самите спешни центрове са се бавили между 20 и 30 минути, което е потресаващо. И за дядото на Сияна е дошла линейка от Искър, който е много далеч от мястото на инцидента. И какво се случва в нашата държавата - тези, които се обиждат на прасета и мишки и всякакви животни, си купуват полицейски автомобили от Фонда за пътна безопасност, а нямаме линейки", коментира бащата на детето – Николай Попов.

„Законът трябва да се прилага по най-строгия начин, за да има страх в нас хората. Иначе виждаме, че за едно убийство лежат по 5-6-8 години и излизат”, заяви Юлиян Здравков, чичо на Мартин, прегазен от АТВ в „Слънчев бряг”.

