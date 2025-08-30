Рачков разплака Плевен. Думите за Сияна

Димитър Рачков разплака Плевен с постановката си за Сияна, която загина в катастрофа.

"Аплодисментите бяха за нея. Тя ги заслужава, заради чистата си душа и добро сърце. Трябваше да стане известна с таланта си, а не със смъртта си. Така реши Господ……. Благодаря ти Митко, ти си верен приятел.", написа бащата на Сияна Николай Попов.

"Тази вечер нека не бъдат за мен тези аплодисменти, а за едно страхотно ангелче, което имах честта да познавам, което не е сред нас. Вашите аплодисменти за Сияна", каза Рачков.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com