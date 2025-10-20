Жесток скандал в ефира. Бащата на Сияна притисна Явор Нотев

Жесток скандал разтърси ефира на БНТ тази сутрин. Бащата на Сияна Николай Попов притисна бившия депутат адв. Явор Нотев, който е защитник на мъжа, причинил катастрофата, която отне живота на малкото момиче. Двамата влязоха заедно в студиото на Националната телевизия, за да разкажат и двете гледни точки около разкритията, които бащата на Сияна направи в последните дни.

Според Попов проф. Карапетков и адв. Явор Нотев имат близки отношения и ги използват и при работата си. Той твърди, че има доказателства, които показват, че проф. Карапетков притиска вещи лица да изготвят експертизи в полза на приятеля си.

Още в началото на разговора адв. Явор Нотев заяви, че "не иска да слуша нелепи и невежи неща" и че не очаква обективност в разговора от баща, загубил детето си.

Попов от своя страна отговори, че не очаква обективност от страната на обвиняемия.

"Невежи сте в материята. Дали съм учредител на фен клуб на ЦСКА? Бил ли съм народен представител 12 години? Да, бил съм. Няма забрана народните представители да упражняват тази дейност с хонорари. Вземете си хартийките", отговори Нотев, връщайки на Попов страниците с материалите, които показва в ефир.

На въпрос на БНТ защо се е присъединил към делото 2 месеца след случилото се, отговорът на Нотев беше:

"Потърсиха ме. Прецених, че този човек има нужда от правна защита, цялото общество беше настръхнало срещу него.

Аз съм адвокат, известен с работата си в тази област. Аз не съм адвокат на пострадалите, за разлика от тези, които се хранят с обезщетения.

Виждам човек, който е без годна защита и почувствах, че мога да бъда полезен. Бих могъл да бъда полезен, както и когато бях част от парламента", разказа още адвокатът на ответника.

Николай Попов даде пример какво има предвид за връзките в правосъдието ни – Красимир Катев, бивш зам.-финансов министър, е осъден след експертиза на доц. Христо Узунов, след като първо Карапетков дава експертиза, която го оневинява.

Попов сочи Узунов като пример, който иска да разбие един вид недопустим монопол на проф. Карапетков.

"Всичко е лично. Това е опит Узунов да направи научна кариера, а първият научен ръководител е г-н Карапетков", категоричен е Нотев.

"Аз усетих реакцията на думата "невеж". Не мога да приема, че вещите лица решават казусите. По тях се произнасят прокурори и съдии. Обвинението беше, че тези хора са невежи", допълни той.

Той напомни и, че Катев в крайна сметка е осъден. Присъдата е условна (3 години с 5 години изпитателен срок) – за предизвикана от Катев катастрофа, челен удар, с две жертви през 2012 година, като решението за условната присъда идва чак от Върховния касационен съд, на предишните инстанции е ефективна.

"Искам да кажете свързан ли сте с г-н Карапетков? Готов ли сте да застанете на детектор на лъжата", притисна го Попов, а адв. Нотев не отговори директно на въпросите му.

"Експерт по делото е Карапетков, а аз съм адвокат по делото. Шофьорът най-вероятно ще бъде осъден. Когато г-н Карапетков е работил по делото, аз все още не съм бил защитник по него", опита се да обясни Нотев, без да изразява готовност да докаже твърденията си.

Бащата на Сияна обясни, че има данни, че адв. Нотев ще поиска отвод по делото.

"Проф. Карапетков се обажда на моя адвокат и казва, че адв. Нотев ще иска отвод, защото двамата са близки и влизаме в една сага. Вие ще си направите ли отвод или ще си направи г-н Карапетков? Отричате ли, че сте близки? Говорите в един тон с професора и преподавате заедно", отсече Попов.

"Моето отношение по обучението на адвокати няма основание да ме карат да се срамувам. Ние сме в едно висше училище. Не, не сме близки", каза той.

"Готови ли сте да представите разпечатка от мобилния си телефон, за да докажете колко често се чувате", попита го Попов.

"Какво е често? Как ще си направя отвод? Аз нямам морално право да оставя клиента си. Подписали сме договор", каза Нотев, уточнявайки, че е поел делото безвъзмездно.

"Знаете ли колко хора има при нас, които имат нужда да бъдат защитени? Ще поемете ли делата им безплатно", попита Попов.

"С ваше посредничество - не", категорично заяви адв. Нотев.

Двамата влязоха в още пререкания в последните минути от интервюто. Накрая Николай Попов стана и подаде ръка на събеседника си, но адв. Нотев заяви, че няма да намерение да приеме поздрава, след всичко което се е изсипало в студиото по негов адрес.

