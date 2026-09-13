Жесток скандал в ефира. Бащата на Сияна притисна Явор Нотев
Според Попов проф. Карапетков и адв. Явор Нотев имат близки отношения и ги използват и при работата си
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Според Попов проф. Карапетков и адв. Явор Нотев имат близки отношения и ги използват и при работата си
Главният прокурор не е податлив на натиск и не показва никаква предубеденост
Те одобряват избора на Даниела Дариткова за председател на ПГ на ГЕРБ
Според Нотев съревнованието кой да води европейската листа е „съвсем нормална политическа амбиция, от гледна точка на всеки участник в управлението на...
Депутатът Явор Нотев ще бъде кандидатът на "Атака" за кмет на София, съобщи лидерът на партията Волен Сидеров. Нотев е юрист, народен представител от...