Дрогиран без книжка помете ченгета
Инцидентът станал при зрелищна гонка край Несебър
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Инцидентът станал при зрелищна гонка край Несебър
Трима души са пострадали, по чудо няма жертви
Инцидентът става в сърцето на „Люлин“, само на 100-200 метра от Кооперативния пазар
Той бил спрян за проверка днес
Не можа да се измъкне
Не притежава свидетелство за управление на МПС
Още не е уточнено състоянието им
Камион блъсна кола в аварийната лента на магистрала „Тракия”
Къде става ужасният инцидент
14-годишният Иван е в кома
Води се разследване
Инцидентът е на бул. "Тодор Александров"
Става въпрос за спонтанно престъпление, коментира криминалист
Първоначално от прокуратурата обявиха, че той е карал дрогиран, блъснал е жена и е избягал
Георги Георгиев беше хванат да шофира дрогиран миналата седмица
Близките й готвят протест срещу съдиите, пуснали извършителя под домашен арест
Адвокатът му уточни, че той не е видял пострадалата
Жената е настанена в столичната болница "Света Анна" в изключително тежко състояние
Казва се Кристиан Асенов Николов и бизнес на майка му е свързан с Миню Стайков
Екшънът се е развил в Пловдив