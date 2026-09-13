Черешова задушница: Едно нещо е задължително, а друго-строго забранено
Смирението е на фокус
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Смирението е на фокус
Тръмп и Ванс ще говорят заедно с вдовицата на Кърк, Ерика
Събраха се в столичния храм "Свети Седмочисленици".
Алекс Сърчаджиева говори със съпруга си Иван Ласкин 2 г. след смъртта му
На 9 октомври 2019 г. се навършват осемнадесет години без Владимир Грашнов
Православната църква отбелязва първата голяма задушница, наречена още Месопустна. В днешния ден много християни извършват помен в чест на мъртвите си...
С поход и помен в храма ще отбележат годишнината от Освобождението на Кюстендил, станало на 17 януари 1878 г. За пета поредна година кюстендилското...
Около 100 членове и симпатизанти на ВМРО от Кюстендил ще присъстват на панихида в Скопие в памет на българската революционерка и член на Вътрешнат...
Преди година Доган му извади жълт картон, но той не си взе поука Мустафа Карадайъ бе избран за член на председателския съвет на ДПС, който временно о...
Купуват пакети за екскурзиите месеци предварително, качиха цените в Мелник Хиляди българи и руснаци ще се стекат в събота на Рупите, за да си спомнят...
Хиляди миряни ще почетат паметта на пророчицата Ванга. 19 години от кончината й се навършват тази година на 11 август. Поменът обаче ще е три дни по-р...
Удължиха разследването на кървавата баня в Сарафово до 20 август На 18 юли 2012 година автобус с над 40 израелски туристи, току-що кацнали на летище...
На 14 февруари Православната църква отбелязва първата голяма задушница, която се нарича още Месопустна. В днешния ден много християни извършват помен...
Преди няколко дни, ровейки се из необятния поток на световната преса (б.а. моля да ми бъде простена волността да пиша от първо лице, но този случай е...
Точно една година от мирната кончина на Неврокопския митрополит Натанаил се навършва в неделя. Той почина на своя 61-и рожден ден. Десетки духовници...
Видин. Над 100 души – близки на загиналите, бивши и настоящи работници в завод „Миджур" и жители на Горни Лом, запалиха свещи и се помолиха за душите...
Във вторник се навършват 40 дни от смъртта на 11-месечната КрасиКазват до дни има ли повреда в колата на полицая убиец Червена пътека от цветя ще пок...
Благоевград. Стотици миряни от страната и чужбина се поклониха в събота пред паметта на пророчицата Ванга в местността Рупите. Те запалиха свещи на г...
София. Християните отбелязват Голяма Задушница. В съботния ден срещу Неделя Месопустна (Месни заговезни) се извършва помен в чест на мъртвите.Споре...
Благоевград. Стотици миряни се събраха в събота сутринта в катедралния храм „Света Богородица" в Гоце Делчев, за да почетат паметта на Натанаил. Навър...