Всичко за Помен

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Голяма задушница е

Голяма задушница е

Православната църква отбелязва първата голяма задушница, наречена още Месопустна. В днешния ден много християни извършват помен в чест на мъртвите си...

05 март | 8:10
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Голяма задушница е

Голяма задушница е

На 14 февруари Православната църква отбелязва първата голяма задушница, която се нарича още Месопустна. В днешния ден много християни извършват помен...

14 февруари | 8:35
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Днес е Голяма Задушница

Днес е Голяма Задушница

София. Християните отбелязват Голяма Задушница. В съботния ден срещу Неделя Месопустна (Месни заговезни) се извършва помен в чест на мъртвите.Споре...

22 февруари | 9:13
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