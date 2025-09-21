Тръмп и Ванс със специално участие на помена за Чарли Кърк

Роднини, поддръжници и сподвижници на американския десен активист Чарли Кърк, включително президентът на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс,

ще го почетат днес на голяма възпоменателна служба в югозападния щат Аризона,

предаде ДПА.

Събитието ще се проведе в 11:00 ч. местно време (20:00 ч. българско) на футболен стадион с капацитет 63 400 души в Глендейл, Аризона, където Кърк за последно живя със семейството си. Очаква се да присъстват десетки хиляди гости, като

Тръмп и Ванс ще говорят заедно с вдовицата на Кърк, Ерика.

Очакват се изключителни мерки за сигурност. Страната е подложена на особено напрежение след фаталната стрелба.

31-годишният Кърк беше застрелян на събитие в университет в щата Юта на 10 септември.

Предполагаемият извършител, 22-годишен мъж, беше арестуван малко по-късно и обвинен в убийство. Той е изправен пред смъртно наказание.

Убийството имаше неочаквани и значителни политически последици в Съединените щати и предизвика опасения относно призивите на Тръмп и Ванс хората, които одобряват или се радват на смъртта на Кърк да бъдат наказани. Критиците твърдят, че подобни изказвания са защитени от Първата поправка на Конституцията на САЩ.

Кърк беше много близък до правителството на Тръмп и семейството му.

Чрез своите платформи - включително успешен подкаст - Кърк достигна до милиони слушатели, особено млади хора. Критиците го обвиниха в разпространение на расистки, хомофобски и сексистки възгледи.

