Черешова задушница: Едно нещо е задължително, а друго-строго забранено
Смирението е на фокус
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Смирението е на фокус
На 13 януари 2026 г. Стара Загора чества 148 години от повторното Освобождение на града през Руско-турската война 1877–1878 г.
Панихидата ще бъде отслужена в Енорийски храм „Света Троица“ от 11.00 ч. на 13 януари 2026 г.
Трябва да разказваме на нашите деца какво значи да обръщаме времето и то нас да обръща
Литургия и панихида в в митрополитския катедрален храм "Св. великомъченица Неделя"
В София присъстваха президентът Румен Радев, министърът на отбраната Тодор Тагарев и началникът на отбраната Емил Ефтимов
Политици и общественици отдадоха почит
Панихида организират роднините, близките и колегите на убитата журналистка
В катедралния xpaм „Cв. Димитъp” в Cтapa Зaгopa беше oтcлyжeнa пaниxидa в памет на мъчениците на свободата от региона
Днес отбелязваме Световния ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия
Днес Църквата отбелязва Архангелова Задушница - ден за почит към паметта на загиналите воини от Българската армия. Нарича се още "Мъжка Задушница" и с...
Да почетем за поредна година паметта на жертвите от влака София – Кардам, призовава областният управител на Добрич Детелина Николова. Тя продължава по...
По повод международния ден на жертвите на катастрофи архиерейският наместник отец Иван Дойчев в съслужие с отец Емануил отслужиха панихида за покой на...
С поклон към паметта на загиналите за Освобождението на Горна Джумая /б.а. – старото име на Благоевград/ започна празничният понеделник в областния це...
Близки и приятели, местни жители почетоха с панихида загиналите на 1 октомври 2014 година 15 души в завода за боеприпаси „Миджур" в село Горни Лом. Ср...
Панихида по повод 40 дни от кончината на Н.Ц.В.Кардам, Княз Търновски, бе отслужена тази сутрин в столичния храм "Свети Седмочисленици", предаде БГНЕС...
Панихида в памет на загиналите при терористичния акт в столичния храм „Св. Неделя" бе отслужен днес. Лично Негово Светейшество Българският патриарх и...
София. Панихида в памет на българските военнослужещи, загинали във войните, в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно...
Архиереи от Светия Синод начело Варненския и Великопреславския митрополит Йоан отслужиха в катедралата „Св.Успение Богородично" заупокойна Света литур...
София. Беше отслужена панихида в памет на бежанците от Беломорска и Одринска Тракия и Мала Азия в храм-паметника "Свети Александър Невски". За пета по...