Паметна дата в историята на Стара Загора бе почетена с панихида

Днес в Енорийски храм „Света Троица“ бе отслужена панихида в памет на загиналите при превземането, опожаряването и освобождението на Стара Загора български опълченци, руски воини и мирни граждани.

Панихидата отслужиха Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит д-р Киприан и Негово Преосвещенство Маркианополски епископ Богослов в съслужение със старозагорски свещеници.

Официални гости бяха Милена Желева – зам.-кмет с ресор „Култура и туризъм“, Диана Атанасова – началник-отдел „Култура“ към Община Стара Загора и експерти от отдел „Култура“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com