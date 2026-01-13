Регионални

Паметна дата в историята на Стара Загора бе почетена с панихида

На 13 януари 2026 г. Стара Загора чества 148 години от повторното Освобождение на града през Руско-турската война 1877–1878 г.

13 яну 26 | 15:19
Никол Симова

Днес в Енорийски храм „Света Троица“ бе отслужена панихида в памет на загиналите при превземането, опожаряването и освобождението на Стара Загора български опълченци, руски воини и мирни граждани.

Панихидата отслужиха Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит д-р Киприан и Негово Преосвещенство Маркианополски епископ Богослов в съслужение със старозагорски свещеници.

Официални гости бяха Милена Желева – зам.-кмет с ресор „Култура и туризъм“, Диана Атанасова – началник-отдел „Култура“ към Община Стара Загора и експерти от отдел „Култура“.

Автор Никол Симова
