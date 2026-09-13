Черешова задушница: Едно нещо е задължително, а друго-строго забранено
Смирението е на фокус
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Смирението е на фокус
Бяхме забравили за коронавируса, но той ни напомни за себе си
Това показват данните на Единния информационен портал
До момента са подадени 41 заявления за отпускане на еднократна помощ
Първата събота от месец юни е Черешова Задушница
За последното денонощие у нас са били потвърдени нови 63 случая
Изведнъж новите случаи се оказаха 148
Истинският брой на болните и загиналите вероятно е по-висок от съобщеното
Починали са още пациенти
Само за 2 дни издъхнаха 5-има души
179-те нови случая са установени от 1135 теста (15,77 процента са положителни)
Новозаразените са повече в сравнение с преди седмица
Починалите вчера с диагноза Ковид-19 са 13, колкото и в понеделник
За денонощие са починали десет пациенти с потвърдена коронавирусна инфекция
За изминалите 24 часа са регистрирани 10 нови смъртни случая
В болница са приети 24 души. Излекуваните за същия период са 82
Общият брой на починалите от коронавирус у нас достигна 37 272
Ето последната статистика
За последния ден в болнични заведения са постъпили 47 души
През денонощието са починали трима души, като двама от тях не са били ваксинирани