„Готови сме да преговаряме с Киев, както винаги сме били. Бяхме готови да преговаряме в Истанбул през 2022 г., когато украинците представиха своите предложения за условията, при които да се прекрати този конфликт, като същевременно се гарантират законните интереси на Донбас“, отбеляза руският външен министър Сергей Лавров.

По думите му, представители на страните от ЕС мислят по подобие на идеите на Хитлер относно Русия.

„Въпреки че сериозни хора започват да говорят за необходимостта да разберем накъде се движим с позицията, която Европа е заела, точно както Хитлер.

Хитлер искаше да унищожи напълно руската цивилизация, по същество да завземе космоса. Тези хора също мислят приблизително по същия начин.

Имаше много течове на информация за планове за разчленяване на Русия, които бяха замислени след разпадането на СССР, но които по това време бяха неуспешни“, отбеляза Лавров.

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