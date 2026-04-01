Лавров с ключова новина за САЩ и Иран

Първият дипломат в Русия разкри какво е готова да направи страната, за да спре военния конфликт в Близкия изток.

Ако искат да видят руската страна като посредник в споразумението около Иран, тогава Москва е готова. Това обяви външният министър на Русия Сергей Лавров, цитиран от ТАСС.



Блиц припомня припомня, че иранският пратеник в Москва, Казем Джалали заяви, че Иран би приветствал Русия като посредник, който да помогне за разрешаването на конфликта със САЩ и Израел.



Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в Truth Social, че Техеран иска примирие, но Съединените американски щати "не са готови" да го дадат, докато Ормузкият проток не бъде отворен отново.



Иранското външно министерство отхвърли обаче твърдението на Тръмп, наричайки го "невярно и безпочвено".

Тръмп: Иран поиска примирие, но имаме условие

Новият лидер на Иран току-що поиска примирие, ще разгледаме искането, когато Ормузкият проток бъде отворен. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

"Президентът на новия режим в Иран, значително по-малко радикализиран и много по-интелигентен от своите предшественици, току-що поиска от Съединените американски щати ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОГЪНЯ! Ние ще го разгледаме, когато Ормузкият проток бъде отворен, освободен и обезопасен. Дотогава ще атакуваме Иран до пълното му унищожение или, както се казва, ще го върнем в каменната ера", написа Тръмп в социалната си мрежа TruthSocial.

Настъпва обрат, след като Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви днес, че Ормузкият проток ще остане затворен за "вражеските страни", след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще обмисли споразумение за прекратяване на огъня само ако Иран отвори протока, предаде Франс прес.

"Военноморските сили на КГИР напълно контролират Ормузкия проток и той ще остане затворен за враговете на Иран въпреки нелепите жестове на американския президент", предупреди КГИР в свое изявление, разпространено от иранската държавна телевизия.

Междувременно КГИР обяви, че е ударил израелски петролен танкер в протока.

"Петролен танкер, собственост на ционисткия режим, с търговско наименование "Акуа 1", плаващ в централния район на Персийския залив, е бил поразен от точен удар и в момента гори", съобщи КГИР.

Катар заяви по-рано днес, че петролният танкер е собственост на компанията "Катар Енерджи" и е бил ударен от ракети, изстреляни от Иран, в катарски териториални води.

