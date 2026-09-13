Нестле премахва изкуствените оцветители от продуктите си в света
До края на 2026 година глобалният производител напълно се отказва от синтетичните багрила заради натиск от потребители и регулатори
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До края на 2026 година глобалният производител напълно се отказва от синтетичните багрила заради натиск от потребители и регулатори
Устойчив ръст и стратегическа реализация в динамична среда
С подкрепата на проактивните млади хора за по-устойчиво бъдеще
Новият Бизнес Мениджър съчетава и ръководенето на развитието на каналите за реализация на Шоколадовия бизнес на компанията
Перспективите за 2025 г. остават непроменени
През декември ще бъдат засадени 36,000 броя фиданки
Програмата достига го над 16 000 деца в 75 училища и повече от 100 детски градини само за 2024 г.
Той участва в разработването и внедряването на иновативни практики
Нестле България отчита стабилен органичен ръст от 8,5%
Община Твърдица е големият победител в първия национален конкурс за общини „Залесяваме Активно“ 2024 на Нестле България, избран от експертно жури и с...
Ретро фокусът е специално избран, за да провокира участието на най-младите
42-ма състезатели и активна публика се събраха на плаж „Аспарухово“ във Варна, доказвайки че високите температури не са пречка за феновете на движени...
Нощният волейболен турнир на инициативата се завръща на варненския плаж
Компанията потвърждава прогнозата за 2024 г.
„Порция баланс“ 4 продължава своята мисия в борбата със затлъстяването при децата с национален конкурс „Родители, аплодисменти!“
Инициативата „Залесяваме активно“ стартира национална амбициозна програма достъпна за всички общини в страната
Победителят в конкурса и новият посланик на инициативата ще станат ясни на 30 януари
Подборът на 15 000 фиданки е разпределен между тези три основни вида, които са типични за местността
Компанията потвърждава прогнозата си за годината
183 отбора се регистрираха в „Нестле за Живей Активно Град!“ 2023