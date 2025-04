Нестле и ЮНЕСКО стартират глобална инициатива за младежко овластяване

Нестле и ЮНЕСКО обявяват старта на глобалната инициатива Youth Impact: Because You Matter, чиято цел е да вдъхнови и подкрепи младежи на възраст между 18 и 30 години в създаването на иновативни решения за устойчиво развитие на хранителните системи.

Програмата ще помогне на 100 проактивни младежи както с финансови средства, така и с обучения и менторски програми. Фокус ще е регенеративното земеделие, рециклируемите опаковки и иновациите за справяне с климатичните промени – три ключови елемента, които засягат по-устойчивото бъдещето на планетата и оптимизирането на процесите на хранителните вериги.

Инициативата черпи вдъхновение от вече реализирания проект в Латинска Америка през 2023 г., който ангажира 20 младежа и достигна до над 130 000 души в местните общности. Един от водещите примери е проектът Earth-IoT: Conectando el Campo, който с помощта на дигитални канли допринася за 50% ръст в очакваните приходи на фермерите, 40% по-малка употреба на торове и 30% по-ниско потребление на вода и енергия.

Програмата е отговор на тревожната тенденция за несъответствие между уменията на младите хора и нуждите на пазара на труда – особено в агро-хранителния сектор, който отчита най-високи нива на дефицит на кадри. В същото време земеделието се трансформира, а устойчивото производство на храна става все по-ключово за справяне с глобалните проблеми.

„Квалифицираната работна сила на бъдещето и устойчивото снабдяване със суровини са от решаващо значение за дългосрочния успех на Нестле,“ заяви Лоран Фрекс, главен изпълнителен директор на Нестле. „Подкрепяме младите хора като носители на промяна, защото вярваме, че именно те ще предложат иновативните решения, от които светът се нуждае.“

Youth Impact: Because You Matter ще предостави шестмесечна програма за обучение и менторство, адаптирана към нуждите на участниците, с подкрепата на платформата на Нестле за младежко предприемачество – Youth Entrepreneurship Platform (YEP). Инициативата е част от дългосрочния ангажимент на Нестле към младите хора, включен в глобалната програма Nestlé needs YOUth, чрез която вече над 10 милиона младежи са получили достъп до редица възможности.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com