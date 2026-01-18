Малена Замфирова лети в Банско, готова е за директните елиминации

Малена Замфирова се класира с пети резултат в квалификацията на второто състезание по паралелен гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско и отново доказа, че е сред най-конкурентните състезателки на световната сцена. Българката започна участието си на соченото за по-неудобно синьо трасе, където записа второ време – 41.86 секунди.

Във втория манш на червеното трасе Замфирова финишира за 44.06 секунди, което ѝ донесе общо време от 1 минута и 25.92 секунди и сигурно място сред най-добрите в квалификацията. Победителка стана японката Цубаки Мики с време 1:23.22 минути, като изпревари българката с 2.70 секунди. Втора се нареди италианката Елиза Кафонт на 1.97 секунди, а трета остана нейната сънародничка Лучия Далмасо, изоставаща само с шест стотни. Четвъртото място зае германката Рамона Терезия Хофмайстер, победителка от съботното състезание.

Останалите български представителки не успяха да намерят място сред първите 32 и приключиха участие още след първия етап на квалификацията. Най-близо до продължаване напред бе близначката на Малена – Биляна Замфирова, която даде 18-о време на синьото трасе и завърши 35-а в общото подреждане. Аглика Георгиева се класира 39-а, Теодора Пенчева – 43-та, Андреа Коцинова – 44-та, Анита Райчева – 51-ва, а Йорданка Андонова – 52-ра.

В елиминационната фаза, която започва в 12:45 часа, Малена Замфирова ще се изправи срещу канадката Вей Ланши, завършила 12-а в квалификацията, в двубой, който обещава сериозно напрежение и висока скорост по трасето в Банско.

