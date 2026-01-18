Италианка триумфира на Световната купа в Банско, Замфирова остана пета

Италианката Елиза Кафонт спечели паралелния гигантски слалом за жени от Световната купа по сноуборд в Банско.

Във финала Кафонт се справи с носителката на Световната купа и лидерка в генералното класиране Цубаки Мики от Япония. Италианката рискува във финалните метри и успя да изпревари Мики, която бе сочена като абсолютен фаворит в състезанието.

Българката Малена Замфирова остана на пето място в крайното класиране.

16-годишната Замфирова бе спряна на четвъртфиналите от германката Рамона Терезия Хофмайстер, която се бе устремила към четвърта поредна победа в Банско.

Преди това Замфирова избра синьото трасе на пистата "Алберто Томба" на Бъндеришка поляна и победи канадката Вей Ланши на осминафиналите. На четвъртфиналите обаче тя бе на червената писта срещу изключително опитната Хофмайстер. В равностойна битка германката взе победата с преднина от 0.74 секунди.

На полуфиналите обаче Хофмайстер бе спряна от лидеркарата в класирането за Световната купа Цубаки Мики от Япония, която на четвъртфиналите се справи с Жули Цог от Швейцария.

В другия полуфинал съпернички бяха италианките Елиза Кафонт и Лучия Далмасо, които на четвъртфиналите спечелиха срещу Александра Крол-Валас от Полша и Анамари Данча от Украйна. Кафонт спечели след падане на Далмасо и стигна до финала срещу Мики.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com