Важна новина за Малена, какво предстои

Най-добрата ни сноубордистка Малена Замфирова се очаква да се завърне в България в началото на април, съобщава "Блиц". Това при всички положения ще се случи едва, след като състоянието ѝ бъде подобрено. Оптимистичните прогнози са от медицинските екипи, ангажирани с лечението на 16-годишната спортистка в Грац.

Замфирова претърпя тежък инцидент, при който беше пометена в гръб от скиор на 3 март - по време на уикенда от Световната купа в Шпиндлерув Млин (Чехия). Състоянието й беше сериозно, с множество фрактури, и се наложи да й направят няколко хирургически интервенции, включително на бедрената кост и лопатката на рамото.

Към момента Замфирова е преместена в самостоятелна болнична стая и започва първи опити за раздвижване и изправяне. Въпреки, че травмите остават сериозни, напредъкът в състоянието ѝ позволява да се обсъжда предстоящо изписване и транспортиране до България за продължаване на лечението.

Очаква се след завръщането ѝ да бъде изготвен дългосрочен план за рехабилитация. Специалистите подчертават, че възстановяването при подобни травми изисква време и постоянни грижи.

Бащата на Малена и неин треньор - Анатолий, вече информира, че най-рано през септември тя ще може да ходи без патерици.

