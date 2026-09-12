Важна новина за Малена, какво предстои
Травмите остават сериозни, но напредъкът в състоянието ѝ позволява да се обсъжда връщане у дома
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Травмите остават сериозни, но напредъкът в състоянието ѝ позволява да се обсъжда връщане у дома
Община Монтана
Петгодишно българче е сред жертвите на касапницата в Грац, съобщи "Дер Щандарт". Кървавата трагедия се разигра на централния площад в австрийския град...
5-годишното дете, което загина вчера при инцидента в австрийския град Грац, е българче. Това съобщава вестник „Дер Щандарт". Шофьор на джип се вряза...
Шофьор на джип се е врязал в голяма група хора в град Грац, югоизточна Австрия. Двама души са загинали и около 50 да ранени, пише ТАСС. По данни на ав...