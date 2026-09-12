Джип се вряза в навалица в Грац: 2-ма загинаха, 50 са ранени

Шофьор на джип се е врязал в голяма група хора в град Грац, югоизточна Австрия. Двама души са загинали и около 50 да ранени, пише ТАСС. По данни на ав...