Александър Кръшняк остана втори в Австрия

Александър Кръшняк записа най-доброто си представяне като зае второто място в паралелния слалом в Бад Гащайн (Австрия), кръг от Световната купа по сноуборд. Българският представител отстъпи срещу италианеца Маурицио Бармолини в първия си финал от стартовете за Големия кристален глобус. Кръшняк допусна грешка в стръмната част от трасето и остана на 1.6 секунди след италианеца.

При жените Малена Замфирова отпадна на осминафиналите срещу Цубаки Мики. Българката изостана на 0.22 секунди след японската си съперничка. Замфирова остана на десето място в крайното класиране.

Радослав Янков, Тервел Замфиров, Кристиан Георгиев и Петър Гергьовски отпаднаха в квалификациите.

