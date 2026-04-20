Отиде си емблематичен български фотограф

"Почина нашият приятел и колега фотографът Георги Георгиев-Джони!", съобщават от агенция "Булфото".

"Всеки, който е работил с него през годините, ще го помни с доброто му сърце, усмивка и чувство за хумор. Джони е българският фотограф на прехода. Събитията в черно и бяло - митингите, студентските стачки, емблематичните и ключови политически моменти - 50 000 снимки, събрани в продължение на 20 години от Георги Георгиев", пишат от екипа на агенцията.

"Поклон, Джони, ще ни липсваш!", допълват опечалените колеги.

