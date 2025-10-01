Почина емблематичен български лекар

Родната медицина загуби голямо име.

Отиде си рентенологът д-р Николай Юруков. За това съобщиха от лечебното заведение, в което той работеше – Уни Хоспитал.

„С дълбока тъга съобщаваме, че си отиде д-р Николай Юруков – дългогодишен лекар, рентгенолог и част от историята на болничната помощ в Панагюрище.

Повече от 30 години той посвети на професията и на грижата за хората, още от времето на МБАЛ „Събо Николов“, до последните си години, в които беше част и от „Уни Хоспитал“, казват от болницата.

„Ще го помним с благодарност и топлина, като спокоен, почтен и всеотдаен човек, който остави следа в сърцата на всички, с които животът го срещна.

За колегите той беше не просто лекар, а част от паметта на болницата – сигурен знак за приемственост и отдаденост“, допълват колегите му.

Поклон пред паметта му!

