Отиде си легендарен български спортист

На 91 години почина Светослав Батов – майстор на спорта и заслужил треньор по спортна гимнастика.

Като старши треньор на националния отбор той постигна изключителни успехи, сред които 13 медала от олимпийски игри, световни и европейски първенства, както и от световни купи.

Под негово ръководство българският отбор се утвърждава в световния елит, като два пъти се класира на пето място на Олимпийски игри и на четвърто място на световното първенство през 1987 г, предaва БНР.

Светослав Батов е и почетен международен съдия на Международната федерация по гимнастика (ФИГ), като оставя след себе си трайна следа в развитието на българската и световната гимнастика.

Поклонението пред Светослав Батов ще се състои на 18 ноември от 11:30 ч. в църквата на Централните софийски гробища.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com