Google ще изтрива акаунти, които са били неактивни поне две години
Компанията обяви новата политика още през май
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Компанията обяви новата политика още през май
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