Свят

Си Цзинпин с голям жест към Ким Чен-ун. Исторически ход

Китайският президент изпрати знаково писмо на севернокорейския лидер

Си Цзинпин с голям жест към Ким Чен-ун. Исторически ход
10 юни 26 | 7:30
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Мира Иванова

Нов "исторически етап" в отношенията между Китай и Северна Корея обяви Си Цзинпин след посещението си в Пхенян. Китайският президент заяви в благодарствено послание, че заедно със севернокорейския лидер Ким Чен-ун са постигнали "важен консенсус" и са се споразумели да защитават регионалния и световния мир, съобщи севернокорейската държавна медия КЦТА, цитирана от Ройтерс.

В посланието, публикувано в оригинал от КЦТА, Си казва, че двете страни са "обменили задълбочени мнения по въпроси от общ интерес и са постигнали редица важни съвместни консенсуси", което отразява тяхната решимост да задълбочат още повече връзките си.

Си казва още, че е готов да работи с Ким "въз основа на фундаментални и дългосрочни интереси", за да "защитава стабилно, да укрепва и да развива" двустранните връзки и да допринесе повече за регионалния и глобалния мир и развитие, предава БТА.

Той също така заявява, че посещението е "приключило успешно" и че отношенията между двете страни са навлезли в "нов исторически етап" и изразява надежда да се срещне отново с Ким.

Си Цзинпин посети Пхенян от понеделник до вчера в първото си пътуване до Северна Корея от седем години. Той заяви, че визитата е установила по-дълбоко и по-всеобхватно разбирателство, което дава по-ясен път за развитие на отношенията, съобщи официалната китайска информационна агенция "Синхуа".

Двамата лидери се споразумяха да разширят сътрудничеството в областта на политиката, икономиката и културата, като се ангажираха с по-тясна стратегическа комуникация между правителствата си, според държавните медии на двете страни.

КЦТА също така посочва, че двамата лидери са отдали почит пред Кулата на китайско-корейското приятелство в Пхенян, която е посветена на китайските войници, загинали в Корейската война, и са посетили училище за политическо обучение на партийни кадри.

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Автор Мира Иванова

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1 Коментара
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