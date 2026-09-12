5-те най-търсени учебни предмета в България, за които семействата най-често наемат частни учители
Как семействата избират предмет и формат за допълнителна подготовка
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Как семействата избират предмет и формат за допълнителна подготовка
Микаел Шетри се надява да превърне отново мястото в любимо за артистите
Той изигра главна роля във филмите „Никита“ и "Нострадамус"
Участвал е в незабравими филми с огромна популярност
Според местната префектура двете жени са били задържани
С какво е свързана тя
Докъде ще стигне обвинението
Държи рекорда по голове на световни първенства
Сздател на френското авангардно кино
Източиха имeнa, дaти нa рaждaнe, aдрecи, тeлeфoнни нoмeрa, coциaлнoocигуритeлни нoмeрa
Осем френски и осем български деца в риск на 13-14-годишна възраст изработиха фреска в училището-интернат в радомирското село Гълъбник. На паното с...
Стара Загора. Зам.-кметът на Стара Загора Иванка Сотирова стана офицер на националния „Орден за заслуги към Франция". Високото отличие и връчи в петък...
Нашествие на чужди компании наесен, дават хляб на 2000 българи
18-годишната Жаклина Братанова се окичи с короната