Уникална програма в София по повод празника на Турция

102-рата годишнина от създаването на Република Турция беше отбелязана в България със специална програма, наситена с дух на приятелство, култура и изкуство. Приемът, организиран от Посолството на Република Турция в София, още веднъж подчерта дълбоките връзки и споделените ценности между двете държави.

Събитието остави трайно впечатление с топлата атмосфера на приятелство, музика и автентични вкусове от Сафранболу, отразяващи богатото културно наследство на Турция.

В частта, организирана от Асоциацията на туристическите оператори на Сафранболу, гостите имаха възможност да опитат традиционни сладки изкушения от Сафранболу, приготвени от İmren Lokumları. Голяма атракция предизвика демонстрацията на живо, при която шафран се добавяше в огромен съд с локум. Гостите се насладиха и на шафранов чай, символа на Сафранболу, а промоционалните щандове, представящи историческия град, предизвикаха значителен интерес.

Един от най-запомнящите се моменти на вечерта беше музикалното изпълнение на световноизвестния кларнетист Хюсню Шенлендириджи. Заедно със своя оркестър той плени публиката с хармонично сливане на турски и балкански мелодии, създавайки незабравимо изживяване.

„Републиката е празник на вярата в човешкото достойнство, свободата и равенството.“

В словото си посланикът на Република Турция в София Мехмет Саит Уяник подчерта значението на Републиката и важността на отношенията между Турция и България със следните думи:

„На 102-рата годишнина от нашата Република, най-великото наследство на Гази Мустафа Кемал Ататюрк, нашия основател, за мен е дълбока чест да бъда тук, в приятелската и съюзническа страна България.“

Посланикът изтъкна демократичното наследство и модерната визия на Република Турция, като заяви:

Изградена върху принципа ‘Върховната власт безусловно принадлежи на нацията’, Република Турция вече повече от век продължава да укрепва своята демокрация, да повишава благосъстоянието си и да бъде гарант за мир и стабилност.

Силно послание на приятелство в отношенията между Турция и България

Събитието постави силен акцент върху приятелството и стратегическото партньорство между двете държави. Посланикът отбеляза:

България е един от нашите най-важни стратегически партньори. Виждаме се не просто като съседни страни, а като два братски народа, свързани с дълбоки исторически и културни връзки.

Той подчерта и значимата роля на турската и мюсюлманската общности в България като културен мост между двете нации:

Турската и мюсюлманската общности в България представляват най-ценния аспект на нашите двустранни отношения. Техният принос за приятелството и културата на съвместно съжителство е високо ценен

Относно бързо развиващото се икономическо сътрудничество между двете страни, посланикът добави:

Движим се уверено към целта си да увеличим двустранния търговски обмен, който през 2024 г. достигна 8 милиарда долара, до 10 милиарда долара.

„Турция поставя хуманитарната дипломация в основата на своята външна политика“

Разгръщайки визията на Турция за регионален и глобален мир, посланикът подчерта приноса ѝ към международната стабилност:

„От своето основаване Турция демонстрира ангажираност към мира, сигурността и благоденствието във всички сфери, водена от принципа на Гази Мустафа Кемал Ататюрк ‘Мир у дома, мир в света.

Той акцентира и върху активната глобална роля на Турция чрез широката ѝ дипломатическа мрежа, хуманитарната помощ и подкрепата за развитие:

Днес Турция играе активна роля в насърчаването на мира и развитието в широк регион — от Балканите до Кавказ, и от Черно море до Близкия изток.

Културен мост от Сафранболу до Несебър

Вечерта също така обърна внимание на усилията за популяризиране на културното наследство на Сафранболу. Посланикът изрази признателност към Асоциацията на туристическите оператори на Сафранболу и İmren Lokumları, като заяви:

Изключително се радваме на приноса за популяризирането на нашия исторически и туристически район Сафранболу, побратимен с Несебър.

Събитието се превърна в платформа, която допълнително засили туристическите връзки между Турция и България. Отбелязано беше, че през миналата година 3 милиона български туристи са посетили Турция, а 2 милиона турски туристи — България, което е ясен израз на трайните отношения между двата народа.

Убедени сме, че нашето приятелство ще продължи да се засилва в годините напред

Посланикът завърши речта си с думите:

Сигурни сме, че връзката на приятелство между Турция и България ще продължи да укрепва в бъдеще. Денят на Републиката е празник на вярата в човешкото достойнство, свободата и равенството — и е истинско удоволствие да споделим тази вяра с нашите приятели.

