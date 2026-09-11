Всичко за 10 Години

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Twitter стана на 10 години

Twitter стана на 10 години

На 21 март 2006г., в 20:50 минути щатско тихоокеанско време, един от създателите на микроблогинг системата Джaк Дорси публикува първото съобщение в не...

21 март | 12:16
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Фейсбук става на 10 години

Фейсбук става на 10 години

Социалната мрежа, без която не могат милиони интернет потребители по света, навършва 10 години. Днес тя се предлага на над 70 езика и ежедневно се пол...

04 февруари | 11:53
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