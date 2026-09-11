В София отбелязаха десет години от опита за преврат в Турция
На възпоменателната церемония посланик Мехмет Саит Уянък подчерта значението на съхраняването на историческата памет и единството в защита на демокрац...
Следете всички новини, анализи и коментари за 15 Юли. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На възпоменателната церемония посланик Мехмет Саит Уянък подчерта значението на съхраняването на историческата памет и единството в защита на демокрац...
Събитието изрази уважение към устоите на демократичното управление и националното единство
Посланик Уянък заяви, че това е един от най-важните дни в новата история на страната
Честваме паметта на светите мъченици Кирик и Юлита
По този повод беше организиран прием
15 юли ще им помогне да се отърват от негативните елементи
Това е дата, която не бива да пропускате
София. От 15 юли от София до Бургас ще се пътува по изцяло завършената автомагистрала „Тракия". Последният участък – от пътен възел „Зимница – Ямбол"...