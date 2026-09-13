Азербайджан и България разширяват военното си сътрудничество
Делегации на двете страни обсъдиха вътрешната сигурност в армията и бъдещи съвместни учения на военната полиция
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Делегации на двете страни обсъдиха вътрешната сигурност в армията и бъдещи съвместни учения на военната полиция
Участниците в събитието се обединиха около няколко приоритета
Бесни са заради ремонта на "Опълченска"
Тrеndуоl плaниpa дa ce paзшиpи нa изтoчнoeвpoпeйcĸия пaзap
Сега в организацията членуват пет държави
В момента приоритетни са трите станции по бул. "Владимир Вазов"
Подписване на Меморандум за разбирателство между България и Турция
Мъск получи одобрение да разшири с 65 мили Vegas Loop
Една от най-забележителните нови функции за емоджитата по време на среща
Разширението е за сметка на пограничната "зелена зона"
Тя ще обхваща половината от столицата
Това са "Яворов" и "Иван Вазов"
Разширението става факт от 6 септември
Близо 1 млн. лв ще задели община Стара Загора за paзшиpeниeтo нa най-новия пapĸ в града
Община Благоевград предприе спешни мерки за разрешаване на проблема с трафика в града. Причината е в стартиралите строително-монтажни дейности по прео...
"Строителните дейности по разширението на бул. "Черни връх" от бул. "Тодор Каблешков" до Околовръстния път днес започнаха". Това съобщи зам.-кметът на...
Избягвайте центъра, колите по Канала и България в едното платно Половин милион столичани ще пътуват с метрото през 2019 г., когато бъде пусната трета...
София. "Нашата основна цел е все повече авиокомпании да оперират на българския пазар". Това заяви министърът на транспорта Данаил Папазов при откриван...
Варна. За 2 години да бъдат построени два нови басейна за петте обитателя на емблематичния за Варна и единствен на Балканите делфинариум. Това е наред...