Румен Христов с тежки въпроси за грандоманския кортеж на Радев

Президентът Румен Радев продължава да мълчи и да бяга от отговори на въпросите защо и за чия сметка е кортежът в стил Путин, с който се движи и с който блокира Варна преди седмица

От кого се пази Радев, попита във Фейсбук лидерът на СДС Румен Христов, публикувайки остър пост срещу изцепките на президента.

Кортежът на Радев, включващ три мотополицаи, една полицейска кола с включена сирена, седем автомобила на НСО, в това число бронирания му мерцедес, и 1 мотополицай зад кортежа, предизвика основателна вълна от възмущение, написа Христов.

И допълни: "Като човек, който от дълги години се занимава с политика, не си спомням никой от предходните президенти да е пътувал с повече от две коли, в краен случай с трето превозно средство за екипа от администрацията, който го придружава за конкретното събитие".

Дотук за кортежа. А аз се питам: от кого и от какво се пази този човек? Няма кой да му посегне, защото той е вече с единия крак извън Президентството и все по-малко хора го смятат за значим фактор, категоричен е Румен Христов.

Вярно е, че Радев нанесе достатъчно вреди на България с договора с "Боташ", с назначените от него служебни правителства, когато той имаше еднолична власт, с навеждането му на Изток, но едва ли някой ще му организира атентат за това! Така че грандоманският кортеж е по-скоро избиване на комплекси, отколкото проява на страх! - заключи лидерът на СДС.

