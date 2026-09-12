Десислава Радева подпали мрежата. Скандал с БМВ за 400 000 лева
Съпругата на Радев си поискала от НСО нова кола
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Съпругата на Радев си поискала от НСО нова кола
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