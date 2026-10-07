Тръмп с шокиращо признание

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че никой не знае кой в момента управлява Иран, докато американско-израелската война срещу Ислямската република навлиза в осмия си месец, предава БТА.

„Техните лидери ги няма, втората им група лидери ги няма, а най-големият ми проблем е, че никой не знае кой, по дяволите, управлява страната“, каза Тръмп.

Думите му идват в момент, когато Вашингтон и Техеран продължават да разменят предложения чрез посредници за евентуален край на конфликта, но между двете страни остават сериозни разногласия.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс също заяви пред Reuters, че за Вашингтон „не е напълно ясно“ как в момента се вземат решенията в Иран.

Иран отвърна на Тръмп

Техеран отхвърля твърденията, че не е ясно кой управлява страната.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че Вашингтон много добре знае кои са неговите събеседници в Иран и как работи системата за вземане на решения.

„Проблемът всъщност е точно обратният: той се корени в противоречивите позиции и смесените послания от страна на американските официални представители“, заяви Багаи.

Хаменей беше убит още в първия ден на войната

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей беше убит още на 28 февруари – първия ден от американско-израелската война срещу Иран.

За негов наследник беше избран синът му Моджтаба Хаменей. Той обаче не е виждан публично, откакто беше ранен при същия удар, при който загина баща му.

Иран отвърна на американско-израелските атаки с удари срещу Израел и държави от Персийския залив, в които са разположени американски военни бази.

Продължаващият конфликт оказва сериозен натиск и върху световните енергийни пазари. В сряда петролът сорт Брент отново премина границата от 100 долара за барел на фона на опасенията за доставките от Близкия изток.

Войната вече се превръща и във вътрешнополитически проблем за Тръмп

Скокът на цените на бензина и дизела се превръща в чувствителна тема за републиканците преди междинните избори в САЩ през ноември. Войната наруши доставките през Ормузкия проток, през който в нормални условия преминава около една пета от световните петролни доставки.

Самият Тръмп през последните дни продължава да говори за възможността за нова ескалация, ако не бъде постигнато споразумение с Техеран. Междувременно Ванс заяви, че за прекратяване на войната Иран трябва съществено да намали капацитета си за обогатяване на уран.