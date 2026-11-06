„Добрият Самарянин“ отново търси хората, които променят съдби с добри дела
Сдружение „Самаряни“ обяви началото на номинациите за Годишните награди „Добрият Самарянин“
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Сдружение „Самаряни“ обяви началото на номинациите за Годишните награди „Добрият Самарянин“
. Всяка година, последната сряда на месец февруари е посветена на борба с тормоза в училище.
Стара Загора. Доброволци от холандската „Работна група за България" ("Werkgroep Bulgarije H.G.A.") с ръководител Бери Хаверкамп са поредният номинаран...