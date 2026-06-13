Вирусите - скритият риск за сърцето
Д-р Сибел Кафалиева, кардиолог в УМБАЛ „Софиямед”: Вирусната инфекция е сериозен тригер при пациенти със сърдечносъдови проблеми– Д-р Кафалиева, защо...
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Д-р Сибел Кафалиева, кардиолог в УМБАЛ „Софиямед”: Вирусната инфекция е сериозен тригер при пациенти със сърдечносъдови проблеми– Д-р Кафалиева, защо...
Инициативата е посветена на профилактиката на женското сърдечно здраве